HERDORF – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Notfall-Seelsorge lädt ein zum Gottesdienst

Die Notfall-Seelsorge im Kreis Altenkirchen lädt ein zu einem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag, dem 21. November, in der katholischen Kirche St. Aloisius in Herdorf. Beginn ist um 18 Uhr. Im Gottesdienst wird der Opfer von Unglücken und Katastrophen gedacht und für die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, aus der Notfallseelsorge und den Rettungsdiensten gebetet. Nach dem Gottesdienst sind alle Besucher eingeladen zu einem Imbiss und zur Begegnung im nahe gelegenen Nikolaus-Groß-Haus (Friedrichstraße 5). Es gilt die 3G-Regel.