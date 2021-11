Veröffentlicht am 10. November 2021 von wwa

FENSDORF – Kellerbrand in Fensdorf konnte rasch gelöscht werden

Die Feuerwehr Steinebach wurde am Montagnachmittag, 08. November 2021, gegen 15:35 Uhr mit der Alarmmeldung „Kellerbrand“ in die Fensdorfer Hauptstraße alarmiert. Am Einsatzort bestätigte sich die Meldung, es brannte ein Raum im Kellerbereich des Hauses. Durch den Brand kam es zur starken Verrauchung des kompletten Gebäudes.

Unter Einsatzleitung von Markus Beichler setzten die Feuerwehr aus Steinebach, sowie die Besatzung eines vorsorglich hinzu alarmierten Löschfahrzeuges aus Rosenheim, drei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung ein. Zwei weitere Atemschutztrupps standen ebenso vor Ort zur Eigensicherung bereit, wie der DRK Ortsverein Elkenroth. Das Team des DRK betreute darüber hinaus noch die Hausbewohner, die glücklicherweise unverletzt blieben.

Den eigentlichen Brand hatten die 30 eingesetzten Feuerwehrkräfte zügig gelöscht, jedoch gestaltete sich die Be- und Entlüftung des Hauses als relativ aufwendig, so dass die Hauptstraße für rund zwei Stunden gesperrt bleiben musste. (mab) Fotos: FFW Steinebach