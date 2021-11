Veröffentlicht am 10. November 2021 von wwa

STRASSENHAUS – Verkehrsunfallflucht auf der B 256

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 07. auf 08. November 2021, erschien eine junge PKW Fahrerin auf der Dienststelle und gab eine Verkehrsunfallflucht zu ihrem Nachteil zu Protokoll. Sie befuhr die Bundesstraße 256 in Fahrtrichtung Neuwied. Am Ortsausgang Straßenhaus kam ihr in Höhe Hardert im Kurvenbereich ein PKW entgegen, der ihrer Aussage zufolge, die Kurve geschnitten hatte. Hierbei touchierten die beiden Außenspiegel der begegnenden Fahrzeuge. Durch den lauten Knall erlitt die Fahrerin eine leichte Ohrverletzung. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Quelle: Polizei