LINZ (am Rhein) – Betäubungsmittel bei Personenüberprüfung gefunden

Im Rahmen einer Personenüberprüfung am Samstagabend, 06. November 2021, am Bahnhof in Linz fanden Beamte der Bundespolizei bei einem 26jährigen Mann aus St. Katharinen Betäubungsmittel in geringer Menge. Die Drogen wurden sichergestellt, gegen den Mann wurde ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Quelle: Polizei