10. November 2021

GEMÜNDEN – Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes in Gemünden

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 07. auf 08. November 2021 kam es in der Ortslage Gemünden zu einem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes. Der unbekannte Täter flüchtete nach derzeitigen Ermittlungen vermutlich auf dem E-Bike in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei Hinweisen an die Polizeiinspektion Westerburg zu wenden. Quelle: Polizei