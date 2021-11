Veröffentlicht am 9. November 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreismusikschule lädt zum musikalischen Ausflug in den Zoo – Kinderkonzert am 20. November in Kirchen

Am Samstag, 20. November, um 15 Uhr lädt die Kreismusikschule in die Räume der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde nach Kirchen (Austraße 41) ein. Im Rahmen ihres Jubiläumsjahres gibt es ein kleines Kinderkonzert und einem musikalischen Ausflug in den Zoo.

Das Jahr 2020 war noch ganz frisch, als einige Geigenschüler der Kreismusikschule Altenkirchen und ihre Lehrerinnen Sigrid Schneider und Christina Haubrich mit der Probearbeit für ein Kinderkonzert begannen, das schon im Juni 2020 in der Zweigstelle der Kreismusikschule Betzdorf/Kirchen stattfinden sollte. Damals machte Corona einen Strich durch die Rechnung und das Konzert musste mehrmals verschoben werden. Nun ist es endlich soweit und die Schülerinnen und Schüler können zu Gehör bringen, was sie im Unterricht und den gemeinsamen Proben erarbeitet haben.

Darum geht es: Eingebettet in eine Geschichte und mit kindgerechten, von Friederike Pankratz gemalten Bildern in Szene gesetzt, unternimmt die kleine Lena an ihrem Geburtstag einen Ausflug in den Zoo. Lena ist auf der Suche nach neuen Freunden und hofft, diese bei den Zoobewohnern zu finden. Aber vom Känguru bis zum Löwen schlägt ihr nur Ablehnung oder Gleichgültigkeit entgegen. Doch plötzlich nimmt alles doch noch eine positive Wendung und für Lena wird es der schönste Geburtstag ihres Lebens.

Die Kreismusikschule lädt Kinder ab circa vier Jahren herzlich ein. Anstelle von Eintritt wird um eine kleine Spende gebeten. Das Konzert findet unter Beachtung der aktuellen Corona-Entwicklungen und Rechtslage als 3G-Veranstaltung statt.