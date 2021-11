Veröffentlicht am 9. November 2021 von wwa

NEUWIED – SPD zum Internetangebot der Stadt Neuwied: „Barrierefreiheit muss auch digital umgesetzt werden“ – Das Thema Digitalisierung ist spätestens seit der Coronapandemie keine Unbekannte mehr. Auch in der digitalen Welt sollen Barrieren vermieden werden, die Menschen mit Behinderungen ausschließen, betonen die Neuwieder Sozialdemokraten mit Blick auf das Internetangebot der Stadt Neuwied.

Öffentliche Stellen der Kommunen haben ihre Internet- und Intranet-Seiten sowie die von ihnen zur Verfügung gestellten grafischen Programmoberflächen barrierefrei zu gestalten. Dabei müssen digitale Angebote so geschaffen sein, dass sie für Menschen mit Behinderungen ohne besondere Erschwernis zugänglich und nutzbar sind. Grundlage hierfür sind bereits geltende Richtlinien auf Bundes- und Landesebene, nach denen die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen auch im digitalen Raum gewährleitstet sein soll.

Für die SPD ist der Einsatz für Inklusion und Barrierefreiheit ein Selbstverständnis, wie beispielsweise auch das Engagement um die Einrichtung von barrierefreien Toiletten in den Goethe Anlagen im Laufe dieses Jahres nochmal eindrucksvoll darlegte. Neben dem öffentlichen Raum nahm die SPD-Stadtratsfraktion nun aber auch den digitalen in den Fokus. Hier stellen die Sozialdemokraten verwundert fest, dass eine barrierefreie Nutzungsmöglichkeit auf der Internetseite der Stadt Neuwied leider nicht zu erkennen ist, wie Fraktionsvorsitzender Sven Lefkowitz erklärt: „Die Webseite der Stadtverwaltung haben wir auf barrierefreie Gestaltung betrachtet, jedoch konnten wir keine Merkmale barrierefreier Gestaltung oder die Erklärung zur Barrierefreiheit finden.

Beeinträchtigte Menschen werden auf diese Weise leider klar benachteiligt. Als Sozialdemokraten erwarten wir von der Stadt Neuwied, dass sich auch im digitalen Raum bestmöglich um die Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen gekümmert wird – hierfür gibt es schließlich entsprechende Richtlinien“, so Lefkowitz und lässt für die SPD-Stadtratsfraktion wissen, dass man sich daher mit einer Anfrage an Herrn Oberbürgermeister Jan Einig gewandt habe. In dieser fragen die Genossen, an welchen Stellen die Webseite der Stadtverwaltung barrierefrei gestaltet und wo dies entsprechend kenntlich gemacht ist. Darüber hinaus möchten die Sozialdemokraten gerne Auskunft darüber erhalten, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die geltenden Bestimmungen für die Internetseite der Stadt Neuwied umzusetzen.

Die SPD-Stadtratsfraktion erwartet die Beantwortung der Fragen von Oberbürgermeister Jan Einig in der nächsten Sitzung des Stadtrates am 17. November.