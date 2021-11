Veröffentlicht am 8. November 2021 von wwa

LANDKREIS NEUWIED – CORONA – Der Landkreis Neuwied verzeichnet am Wochenende 74 neue Corona-Infektionen

74 Corona-Neuinfektionen registriert der Landkreis Neuwied am Wochenende. Die Inzidenz steigt auf 124,5 und liegt nun relativ deutlich im Bereich von Warnstufe 2. Da die anderen beiden Leitindikatoren noch in Warnstufe 1 sind, bleibt der Kreis Neuwied insgesamt in Warnstufe 1.

Bei der Hospitalisierung liegt er bei 3,4 (Grenze: 5), bei der Intensivbettenbelegung bei 5,44% (Grenze 6%).