NAUROTH – Schrottsammler beendet seine Tour in Nauroth

Durch einen aufmerksamen Bürger wurde am Samstagmittag, 06. November 2021, gegen 14.30 Uhr, in Nauroth, in der Niederndorfer Straße ein illegaler Schrotthändler beim Aufladen von Gegenständen festgestellt und daraufhin die Polizei Betzdorf informiert. Eine Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug, einen Mercedes Sprinter, kontrollieren und feststellen, dass diverse Sammlungen ohne jegliche Genehmigungen getätigt wurden. Die bekannte Dudelmusik war auch einbaut und entsprechende Kennzeichnungen am Fahrzeug fehlten. Bei intensiverer Überprüfung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Versicherungsschutz für das Fahrzeug ebenfalls fehlte. Die Kennzeichen wurden daraufhin entsiegelt, die Weiterfahrt untersagt. Der gesammelte Schrott wurde abgeladen und sichergestellt. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet. Quelle: Polizei