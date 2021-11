Veröffentlicht am 9. November 2021 von wwa

BETZDORF – Geldbörse aus Einkaufswagen entwendet

Durch unbekannte Täter wurde einer 62jährigen Frau am Samstagvormittag, 06. November 2021, gegen 10.00 Uhr, in Betzdorf, in der Wilhelmstraße im Lidl-Einkaufsmarkt das Portemonnaie aus einer im Einkaufswagen abgelegten Einkaufstüte entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Betzdorf bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden. Quelle: Polizei