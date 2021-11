Veröffentlicht am 9. November 2021 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung an Pkw in der Hockelbachstraße in Wissen

Unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit zwischen Samstagabend, 06. November 2021, und Sonntagvormittag, 07. November 2021, zwischen 21:30 und 11:00 Uhr, den schwarzen Opel Sportstourer eines 19jährigen Fahrzeughalters. Ein tiefer Kratzer verlief über die gesamte linke Fahrzeugseite. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei