Veröffentlicht am 8. November 2021 von wwa

RHEIN-WIED – CD „Weihnacht in Rhein-Wied“

Erhard Mandel, der Präsident des Lions Clubs Rhein-Wied und sein Vorstandskollege Siegfried Weber, hatten in diesen Tagen allen Grund zur Freude. Nach nur wenigen Monaten der Vorbereitung, konnten sie in im Weihnachtsdorf Waldbreitbach, eine gerade frisch gepresste Weihnachts CD vorstellen. Die heimischen Chöre, die durch die Pandemie stark beeinträchtigt waren, bekamen mit der CD ‚Weihnacht in Rhein-Wied‘ eine Plattform und der Erlös daraus geht komplett an Musikjugend Rhein-Wied und ins Ahrtal. Möglich ist dies durch die finanzielle Hilfe von den Lions, der Raiba Neustadt und dem Energieversorger EVM.

Für das Erste werden mal 1.200 CDS an rund 40 Verkaufsstellen angeboten. Ein tolles Weihnachtsgeschenk für Musikliebhaber und Menschen, die schon alles haben. Wir hoffen auf regen Verkauf in der Vorweihnachtszeit, und sind bei großer Nachfrage unverzüglich in der Lage, die CD vielfach nachpressen zu lassen, lässt Lionspräsident Erhard Mandel wissen. Mit der Idee zum Hilfsprojekt haben die Lions offenen Türen eingerannt, denn in den Wochen vor dem Fest, freut sich so mancher Musikliebhaber in der Region über Songs aus der Advents- und Weihnachtszeit im Gospel-Stil, Big-Band-Sound, an der Klais-Orgel, sowie einer Vielfalt von Interpretationen.

Der Gesangverein Thalhausen 1864 und die Night Train Big Band Bad Honnef, der Musikzug der FFW. Feuerwehr Leubsdorf, der Asbacher Frauenchor Melodia, der Frauenchor Chorallen aus Leubsdorf, sowie der Gospelchor „’n Joy“ der Evangelischen Kirchen aus Bad Honnef. Der bekannte Waldbreitbacher der Gospelchor Klangfarben, sowie Musikvereine aus Rahms und dem Asbacher Land mit aktuellen Interpretationen. Darunter „Mary´s Boy Child“, „Let it Snow“, „Coming home for Christmas“, „Ich bete an die Macht der Liebe“ von, der Harmonie Kurtscheid „In Dulci Jubilo“, und viele Überraschungen, die auf der CD zu hören sind.

Die musikalischen Beiträge für eine gemeinsame CD wurden von den einzelnen Interpreten auf Tonträgern Verfügung gestellt. Unter Federführung des Lions-Club Rhein-Wied, ist daraus in einem Studio ein Gesamtklangwerk mit dem Namen ‚Weihnacht in Rhein-Wied‘ entstanden. Herausgeber ist der Förderverein des Lions Clubs Rhein-Wied e.V., Windhagen. Die Projektleitung des Lions Club Rhein-Wied hofft nun, dass viele Menschen mit dem Kaufpreis von 15,00 Euro für die CD, dazu betragen, Musikvereine an Ahr und Wied in diesen nicht einfachen Zeiten zu unterstützen. (mabe) Fotos: Marlies Becker