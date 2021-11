Veröffentlicht am 8. November 2021 von wwa

STEIMEL – Verkehrsunfall in der Ortslage Steimel – vier Personen verletzt, davon zwei schwer

Samstagmittag, 06. November 2021, ereignete sich in 57614 Steimel gegen 14:05 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer und zwei Personen leicht verletzt wurden. Die beiden beteiligten Pkw kollidierten im Einmündungsbereich der Hauptstraße und der Straße „Am Schulgarten“, nachdem der 19jährige Fahrzeugführer als Wartepflichtiger die Vorfahrtsregeln missachtete.

An beiden Fahrzeugen entstand jeweils nicht unerheblicher Sachschaden. Durch die Integrierte Leitstelle wurden ein Rettungshubschrauber und weitere Krankenwagen nachalarmiert. Die beiden schwerverletzten Fahrzeuginsassen wurden anschließend in ein Koblenzer Krankenhaus abtransportiert. Die beiden leichtverletzten Personen wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Quelle: Polizei