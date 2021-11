Veröffentlicht am 8. November 2021 von wwa

NEUWIED – Stadtverwaltungs-Teams machen sich klima-fit – Neuwied macht mit beim Wettbewerb Klima-Coach

„Stoßlüften statt Dauerkipp“, „Treppe statt Aufzug“ oder „Fahrgemeinschaft bilden“ heißen die Challenges, denen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Neuwied im November stellen. Erstmals hat sich Neuwied beim CO2-Einsparwettbewerb der Energieagentur RLP angemeldet. In Teams treten die CO2-Sparer dabei gegeneinander an und wer am Ende des Aktionszeitraumes am meisten CO2-Äquivalente eingespart hat, gewinnt.

Ziel des Wettbewerbs ist es, zu mehr Klimaschutz anzuregen. Kleine Gewohnheiten zu verändern, den Alltag klimafreundlicher zu gestalten. „Häufig ist uns gar nicht bewusst, welche klimaschädlichen Angewohnheiten wir haben. Hier setzt der Klima-Coach an“, erläutert Neuwieds Beigeordneter Ralf Seemann. Das Programm Klima-Coach ist fokussiert auf den Berufsalltag in der Verwaltung und zu Hause sowie im Homeoffice. „Wenn wir im Alltag Energie sparen, sparen wir CO2 ein. Damit hat der Wettbewerb einen unmittelbar klimaschonenden Effekt. Gleichzeitig wird die Stadtverwaltung Neuwied ihrer Vorbildfunktion beim Klimaschutz und beim Energiesparen gerecht“, fasst Oberbürgermeister Jan Einig die Motivation zusammen, sich am Programm der rheinland-pfälzischen Energieagentur zu beteiligen. Als besonderen Anreiz hat Klimaschutzmanagerin Dr. Zuhal Gültekin kleine Preise ausgelobt für die Kolleginnen und Kollegen, die im Wettbewerb am besten abschneiden. „Veränderung beginnt bei uns selbst“, ist die Klimaschutzmanagerin sicher, „denn mit unserer Verhaltensänderung beeinflussen wir bewusst oder unbewusst auch unsere Mitmenschen. Gemeinsam können wir die Gesellschaft verändern für eine bessere Zukunft.“

Unabhängig vom laufenden verwaltungsinternen Wettbewerb können sich alle Bürgerinnen und Bürger beim Klima-Coach der Energieagentur anmelden, eigene Teams bilden und spielerisch ihre alltäglichen Gewohnheiten auf deren Klimaverträglichkeit überprüfen. Unter www.klimacoach-rlp.de finden Interessierte weitere Informationen.