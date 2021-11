Veröffentlicht am 8. November 2021 von wwa

MAINZ – U-Ausschuss „Flutkatastrophe“: FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion stellt sich professionell auf Strafrechtler Wolfgang Stahl wird Obmann Wefelscheid im U-Ausschuss unterstützen

Der Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“ wird den Landtag Rheinland-Pfalz und seine sechs Fraktionen stark fordern. Um diese Aufgabe bestmöglich zu bestehen, hat sich die FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion für eine profunde juristische Unterstützung entschieden und arbeitet mit dem Koblenzer Rechtsanwalt und bekannten Strafrechtler Wolfgang Stahl zusammen.

Im Zusammenhang mit einem der bedeutendsten Strafverfahren der Nachkriegsgeschichte, dem NSU-Prozess in München, hat Stahl auch viele Erfahrungen mit der Arbeit von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen der Länder und des Bundes gesammelt. Als Pflichtverteidiger einer der Angeklagten war der Koblenzer Jurist in das Mammutverfahren eingebunden und hat sich während der annähernd zehnjährigen Verfahrensdauer in dieser Funktion immer wieder auch mit Beweisanträgen und Beiziehungsanfragen der jeweiligen Untersuchungsausschüsse befasst und dazu Stellung genommen.

Für den Parlamentarischen Geschäftsführer der FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion Stephan Wefelscheid, MdL ist der Untersuchungsausschuss eine besondere Herausforderung, der er sich als Obmann seiner Fraktion gerne stellt und auf die Expertise von Strafrechtler Stahl setzt. „Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Rechtsanwaltskollegen Wolfgang Stahl. Aufgrund seiner ausgewiesenen Expertise wird mir und dem U-Ausschuss seine künftige Tätigkeit im Bestreben nach Aufklärung sicherlich sehr hilfreich sein.“

Wolfgang Stahl reizt die Arbeit im Untersuchungsausschuss: „Die Aufgabenstellung ist für einen Strafrechtler durchaus interessant und es ist herausfordernd, aus der Menge von Akten und Daten, die wesentlichen Informationen herauszufiltern. Ich bin gespannt welche Erkenntnisse wir für die FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion gewinnen können, um die richtigen Fragen stellen und möglichst am Ende befriedigende Antworten für die Bürgerinnen und Bürger geben zu können.“ Foto: