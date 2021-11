Veröffentlicht am 8. November 2021 von wwa

DIERDORF – Geschwindigkeitsüberwachung in Dierdorf

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 3. auf 4. November 2021, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus von 23:30 bis 00:40 Uhr eine Laser – Geschwindigkeitsmessung in der Neuwieder Straße in Dierdorf durch. Die Geschwindigkeit ist im Messbereich innerhalb geschlossener Ortschaften auf 50 km/h begrenzt. In dem genannten Zeitraum sind 60 Fahrzeuge gemessen worden.

Die Beamten ahndeten drei Verstöße. Ein Fahrzeug ist im Verwarngeldbereich und zwei Fahrzeuge sind im Ordnungswidrigkeitenbereich gemessen worden. Die schnellste Messung ergab einen Wert von 89 km/h. Den Fahrer erwartete neben einem Bußgeld ein einmonatiges Fahrverbot. Quelle: Polizei