Veröffentlicht am 8. November 2021 von wwa

VETTELSCHOSS – Tageswohnungseinbruch in der Waldstraße in Vettelschoß

Donnerstagmorgen, 04. November 2021, meldete ein Hausbesitzer aus der Waldstraße in Vettelschoß einen Einbruch in sein Haus. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, hatten unbekannte Täter bereits am Mittwoch, 03. November 2021, in der Zeit zwischen 14:00 und 22:00 Uhr eine Terassentür des Hauses aufgehebelt und die Räume durchsucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei wurde nichts entwendet. Quelle: Polizei