BENDORF (Rhein) – Tageswohnungseinbruch in Bendorf

Freitag, 05. November 2021, in der Zeit zwischen 07:00 und 15:00 Uhr wurde im Himmerichspfad in Bendorf in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Unbekannter Täter hebelte die ebenerdige Terrassentür auf und gelang so in das Gebäude. Schränke und Kommoden wurden durchwühlt, Bargeld und Elektroartikel entwendet. Täterhinweise nimmt die Polizei in Bendorf unter 02622-94020 entgegen. Quelle: Polizei