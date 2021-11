Veröffentlicht am 7. November 2021 von wwa

HAMM (Sieg) – Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe des Fitnessstudio Fit+ in Hamm (Sieg)

In der Nacht von Donnerstag, den 04., auf Freitag, den 05. November 2021, warf ein unbekannter Täter eine Glasflasche auf eine der großen Außenscheiben des Fitnessstudio „Fit+“ in der Lindenallee 5 in Hamm (Sieg). Die Scheibe wurde vollständig zerstört. Der Schaden wird auf circa 1.500 Euro beziffert. Zeugen die sachdienliche Angaben zur Tat machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden. Quelle: Polizei