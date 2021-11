Veröffentlicht am 6. November 2021 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall auf der K 101 zwischen Kirchen und Dermbach

Eine 35jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Freitagabend, 05. November 2021, gegen 18.20 Uhr die K 101 von Kirchen kommend in Richtung Dermbach. In einem Gefällestück ausgangs einer Linkskurve kam der Pkw vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit plötzlich ins Schleudern, drehte sich um 180 Grad und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung im Graben zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.100 Euro. Quelle: Polizei