Veröffentlicht am 6. November 2021 von wwa

PUDERBACH – Karate: Samira Mujezinovic ist U21 Deutsche Meisterin – Souverän hatte sie alle Kämpfe im Griff.

Gleich zweifach hatte Mujezinovic zu feiern. Denn gleichzeitig war dies ihr 18ter Geburtstag. Nach ihrem zweiten Platz in der Leistungsklasse in Berlin zeigte sich Mujezinovic in der U21 von ihrer besten Seite und konnte sich souverän die Goldmedaille sichern. Die international erfahrene Samira Mujezinovic zeigte ihre Flexibilität und Übersicht in allen Begegnungen. Gleichzeitig mit dem Sieg auf der Deutschen Meisterschaft gab es noch einen weiteren Grund zum Feiern. Heute wird noch der 18te Geburtstag gefeiert.

Das nächste große Event steht dann ab morgen bereits im Fokus: Der U21 Cup des Weltverbandes in Venedig vom 9. bis 12. Dezember.

Foto: Samira Mujezinovic (Mitte) bei der Siegerehrung