SÖRTH – Besondere Kunstausstellung in Sörth – Solidaraktion mit Künstlern aus dem Ahrtal

Ein ganz besonderes Kunstereignis bietet am Wochenende eine Kunstausstellung in der Firma Überlacker in Sörth. Es werden Bilder, Installationen, Skulpturen, Plastiken, Montagen unterschiedlichster Materialen und Stilrichtungen gezeigt. Die Ausstellenden sind die heimischen Künstler Elke Überlacker-Gaul, Susanne Elter, Eva Hamann, Elisabeth Jung, Salvatore Oliverio, Volker Vieregg und Friedhelm Zöllner.

Einbezogen in die Ausstellung sind Arbeiten einer Künstlergruppe aus dem Ahrtal, Ute Möller, Stephan Maria Glöckner und Udo Glassen, die stark von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind. Die Besucher haben Gelegenheit, ihre Solidarität mit einer Spende auszudrücken. Elke Überlacker-Gaul als Gastgeberin sagt zur Zielsetzung der Ausstellung: „Wir wollen als Künstlergruppe aus der Region, alles Mitglieder des KUNSTFORUM WESTERWALD, ein Zeichen der Solidarität mit Kollegen aus dem Ahrtal setzen“

Die Eröffnung der Ausstellung mit Live.-Musik der Gruppe TRIO POESIE ist am Samstag, dem 6.November um 15:00 Uhr. Die Ausstellung ist am Samstag von 15 bis 20:00 Uhr am Sonntag von 11 bis 18:00 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet und geschieht unter Beachtung des 3-G-Hygienekonzeptes.