Veröffentlicht am 5. November 2021 von wwa

REHE – Junger Fahrer verursacht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zwei Verkehrsunfälle

Mittwochmorgen, 03. November 2021, gegen 02:40 Uhr befuhr ein 18jähriger Fahranfänger aus der Verbandsgemeinde Rennerod zunächst die B 255 in Rehe. Im Einmündungsbereich Hauptstraße/Denkmalstraße kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit am Ende einer Fahrbahnschwenkung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild, das circa 80 Meter bis zu einer Tankstelle mitgeschliffen wurde. Dort kollidierte er wiederum mit einer Begrenzungsmauer und flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Gegen 03:12 Uhr befuhr er die K 80 aus Rabenscheid kommend in Fahrtrichtung Weißenberg. Hier kam er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Bei dem Fahranfänger wurde im Rahmen eines freiwilligen Urintests, Cannabiskonsum festgestellt und ein verbotenes Springmesser gefunden werden. Er muss sich nun wegen zweimaliger Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht und Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz verantworten. Quelle: Polizei