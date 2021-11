Veröffentlicht am 5. November 2021 von wwa

KOBLENZ – Blauer Audi S6 in Koblenz gestohlen

In der Nacht zum Mittwoch, 03. November 2021, wurde ein blauer Audi mit dem Kennzeichen EIL-AM 786 auf dem Parkplatz Schüllerplatz in Koblenz gestohlen. Er wurde von seinem Besitzer am Dienstagnachmittag, 02. November 2021, gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690. Quelle: Polizei