Veröffentlicht am 5. November 2021 von wwa

WINDHAGEN – Dreister Diebstahl eines Katalysators in Windhagen

Dienstagvormittag, 02. November 2021, kam es zu einem dreisten Diebstahl eines Katalysators. Der PKW war auf einem Parkplatz in der Köhlershohner Straße in Windhagen abgestellt. Unbekannte Täter hoben vermutlich am frühen Morgen den geparkten PKW an und trennten mit einem akkubetriebenen Schneidwerkzeug (Trennschleifer o.ä.) den Abgasstrang motorseitig und abgasseitig durch. Danach wurde der Katalysator entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei