5. November 2021

WISSEN – KÖTTINGERHÖHE – Martinszug Köttingerhöe Wissen

„Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne!“ schallt es jedes Jahr im November abends durch die Straßen vieler Ortschaften. Im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe wird dies auch weiterhin so sein. In diesem Jahr wird die Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ den Martinsumzug erstmals gemeinsam mit dem heimischen Ski-Club e.V. organisieren und Durchführen. Bislang hat dies der MGV „Zufriedenheit“ Köttingerhöhe vorbildlich getan, es ist ihm leider nicht mehr möglich. Das Feuer selbst erstellt der Forstbetrieb Martin Buchen unentgeltlich. Treffpunkt ist Donnerstag, 11. November 2021, auf dem Mitarbeiterparkplatz der Kindertagesstätte an der Hachenburger Straße. Der Martinsumzug führt dann über den Gehweg der Hachenburger und Kolping Straße (entgegen der Einbahnstraße) bis zum Gelände des Ski-Clubs. Begleitet wird er durch St. Martin hoch zu Ross und musikalisch durch die Stadt- und Feuerwehrkapelle. Am Skihang versammeln sich alle rund um das Martinsfeuer. Danach erfolgt das Ausgeben der Martinsbrezeln an die Kinder vor der Skihütte. Die Kindertagesstätte wird dabei unterstützt durch ihren Förderverein. Die Skihütte ist dabei geöffnet und lädt zum Verweilen ein. Die Köttinger freuen sich auf ganz viele singende Kinder mit ihren bunten Laternen. Eine lange Tradition des Martinstags findet damit ihre schöne Fortsetzung. (bt) Fotos: Bernhard Theis