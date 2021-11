Veröffentlicht am 5. November 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ein wahres Fest der Demokratie! – 170 Jugendliche beim „Ableger“ des Demokratietag RLP in der Ev. Landjugendakademie Altenkirchen

Nachhaltigkeit, digitale Medien, Menschenrechte, Rechtsextremismus, Mitbestimmung, Zivilcourage, Kleiderkonsum, sexuelle und geschlechtliche Identität, Lebensmittelverschwendung – die thematische Vielfalt der Workshops beim Demokratietag in Altenkirchen am 28. Oktober 2021 war riesig. Die Ev. Landjugendakademie hatte innerhalb von nur drei Monaten einen „Ableger“ des Demokratietags in Ingelheim geschaffen, der sich sehen lassen konnte und selbst die Organisatoren der Hauptveranstaltung in Ingelheim staunen ließ.

170 Jugendliche aus sieben Schulen der Region hatten sich aufgemacht, um sich einen Vormittag lang intensiv mit Aspekten des demokratischen Miteinanders zu beschäftigen. Vertreter*innen von Vereinen, Umweltinitiativen, Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften, Beratungseinrichtungen, Jugendverbänden, Bildungseinrichtungen, der offenen Jugendarbeit, der Volkshochschule und vielem mehr begeisterten die Jugendlichen für ihre Themen und ermöglichten einen intensiven Austausch, der den Jugendlichen nach der langen Corona-Zeit ein besonderes Anliegen war.

Parallel zu den Workshops entstand unter Anleitung des Kreisjugendrings eine Meinungswand, auf der die Jugendlichen Ihre Wünsche, Forderungen und Ideen für das Land RLP anbrachten. Diese wurden nachmittags im Gespräch mit dem Präsidenten des Landtags Rheinland-Pfalz Herrn Hering diskutiert. Die Pläne und Maßnahmen der Landesregierung zu kostenlosem Nachhilfeunterricht, preiswertem Nahverkehr und die Modernisierung von Lehrplänen waren weitere Themen des anderthalbstündigen Gesprächs, das dem Tag einen würdigen Abschluss verlieh.

Wegen der positiven Rückmeldungen von Jugendlichen, Lehrern und -innen und Referierenden wird eine Neuauflage im nächsten Jahr angestrebt. Interessierte, die Workshops anbieten oder mit Jugendgruppen teilnehmen möchten, können sich schon jetzt bei Johanna Rohde (rohde@lja.de) melden. (joro) Foto: Landjugendakademie