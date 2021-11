Veröffentlicht am 4. November 2021 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Werkzeugdiebstahl aus einer Werkstatt in Neustadt (Wied)

Im Zeitraum von Freitagvormittag, 22. Oktober, 11:00 Uhr, bis Freitagmittag, 29. Oktober 2021, 15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem unverschlossenen Werkstattanbau in Neustadt (Wied), Jungfernweg, Werkzeuge in einem Wert im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei