LANDKREIS NEUWIED – 58 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Neuwied – Inzidenzwert 109,8

Auf 58 Corona-Neuinfektionen verzeichnet am Donnerstag, 04. November 2021, der Landkreis Neuwied. Damit steigt der Inzidenzwert recht deutlich auf 109,8 an. Damit ist der Kreis Neuwied bei diesem Leitindikator in Warnstufe 2. Bei den anderen beiden Leitindikatoren verzeichnen ebenfalls Steigerungen und damit Höchstwerte seit Einführung als Messgrößen. Insgesamt bleibt der Kreis in Warnstufe 1. Die Hospitalisierung liegt bei 3,3; die Intensivbettenbelegung bei 4,89.