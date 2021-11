Veröffentlicht am 4. November 2021 von wwa

LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Land, Bahn und Kommunen investieren 587 Millionen Euro in die Modernisierung von rund 130 Bahnhöfen – Bätzing-Lichtenthäler informiert: Der Landkreis Altenkirchen ist mit acht Maßnahmen vertreten

In den kommenden Jahren können sich Reisende in Rheinland-Pfalz über viele weitere modernisierte und barrierefrei umgestaltete Stationen freuen. Das Land Rheinland-Pfalz hat sich gemeinsam mit den beiden Zweckverbände SPNV Rheinland-Pfalz Nord und Süd und der DB Station&Service AG auf eine neue Rahmenvereinbarung verständigt: Diese Folgevereinbarung sieht vor, dass bis 2031 etwa 130 Stationen im gesamten Bundesland umfangreich modernisiert werden. Die neue Rahmenvereinbarung knüpft an die erste an, die Ende 2019 ausgelaufen ist.

Die heimische Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler gibt bekannt, dass der Landkreis Altenkirchen darin mit acht Maßnahmen repräsentiert ist. „Das ist ein gutes Signal für den Schienenverkehr im ländlichen Raum und die Stärkung des ÖPNV. Durch die Maßnahmen wird für alle Bahnreisenden mehr Barrierefreiheit und Reisekomfort entstehen.“, unterstreicht die Abgeordnete die Bedeutung der Vereinbarung für die Menschen in Rheinland-Pfalz. Insbesondere die Maßnahme in Betzdorf Gleis 106/107 betreffend, ist eine, für die sich Bätzing-Lichtenthäler gemeinsam mit den kommunalen Verantwortlichen seit langem bei der Bahn eingesetzt hat. „Das mit dem Investitionsprogramm nun die Erneuerung des Bahnsteiges 106/107 in Betzdorf und die Verlängerung der dortigen Personenunterführung mit Wiederherstellung der barrierefreien Anbindung des Parkhauses über eine Treppe und eine Rampe in das Programm aufgenommen wird, ist eine positive Nachricht aus Mainz und der Deutschen Bahn Station & Service AG, die uns vor Ort eine spürbare Verbesserung bringen wird.“

Das Gesamtvolumen der Investitionen beträgt rund 587 Millionen Euro. Den Großteil davon – 445 Millionen Euro – übernimmt die DB Station&Service AG mit Mitteln aus der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung des Bundes (LuFV). Weitere 142 Millionen Euro stammen aus Landes- und kommunalen Mitteln. Durch die Maßnahmen gibt es für alle Bahnreisenden mehr Barrierefreiheit und Reisekomfort. Zu den angestrebten Zielen zählen außerdem eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität für Reisende, eine Ausweitung der Kundeninformation sowie eine verbesserte Verknüpfung der Stationen mit weiteren Verkehrsmitteln, wie dem Bus, der Straßenbahn, dem Fahrrad, Leihstationen oder dem Pkw.

Diese umfangreichen Investitionen in den Schienenpersonennahverkehr sind ein deutliches Zeichen zur Stärkung der Schiene in ganz Rheinland-Pfalz und des ÖPNV. Nach Umsetzung aller geplanten Bauprojekte der Rahmenvereinbarung werden rund 87 Prozent aller Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz modernisiert und alle Stationen mit mehr als 1.000 Reisenden pro Tag stufenfrei erreichbar sein. „Damit werden etwa 180.000 Reisende täglich von einer Vielzahl großer und kleiner Verbesserungen profitieren, so auch die Menschen im Kreis Altenkirchen.“, begrüßt die SPD-Politikerin das Investitionsprogramm.

Übersicht der Bahnhöfe und Stationen mit den entsprechend geplanten Maßnahmen für den Kreis Altenkirchen:

Wahlkreis 1 (Betzdorf /Kirchen):

Betzdorf: Erneuerung Bahnsteig 106/107 und Verlängerung der Personenunterführung mit Wiederherstellung der barrierefreien Anbindung des Parkhauses über Treppe und Rampe und Erhöhung der Bahnsteige

Brachbach: Neubau Mittelbahnsteig, Erneuerung Beleuchtung, Sanierung Personenunterführung und Treppenanlagen

Herdorf: Neubau Hausbahnsteig

Mudersbach: Modernisierung Bahnsteige

Niederschelden: Modernisierung Bahnsteige und Personenunterführung

Wahlkreis 2 (Altenkirchen):

Altenkirchen. Neubau Zwischenbahnsteig

Etzbach. Modernisierung der Bahnsteige