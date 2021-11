Veröffentlicht am 3. November 2021 von wwa

KOBLENZ – Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn erfasst und schwer verletzt

Dienstagnachmittag, 02. November 2021, kam es gegen 17.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Kardinal-Krementz-Straße in Koblenz. Eine Pkw-Fahrerin war aus Richtung Cusanusstraße kommend, in Richtung Löhrstraße unterwegs. Unterhalb des ersten Bahnübergangs hinter der Karthäuserstraße, kreuzte eine Fußgängerin aus unbekannter Richtung die Fahrbahn und wurde vom Pkw mit der Frontstoßstange rechts erfasst. Infolge des Zusammenstoßes wurde sie auf den rechten Gehweg geschleudert und schwer verletzt. Sie erlitt mehrere Knochenbrüche am rechten Arm sowie eine Kopfplatzwunde. Sie wurde nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1, Telefon: 0261-1030, in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei