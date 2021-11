Veröffentlicht am 3. November 2021 von wwa

LINZ (Rhein) Taschendiebstahl in Linz am Rhein

Am Dienstagmittag, 02. November 2021, befand sich eine 82jährige Frau aus Erpel in der Straße Am Schoppbüchel in Linz auf dem Weg zu einem Geschäft und wollte dieses betreten. Im Eingang wurde sie von einer Frau angesprochen, ob sie einen guten Zahnarzt wüsste. Während des Gesprächs kam die Frau sehr dicht an die Geschädigte heran, drehte sich nach kurzer Zeit um und ging mit einem wartenden Mann weg. Die Geschädigte konnte noch beobachten, dass beide mit einem kleinen roten Pkw davon fuhren. Nach Überprüfung der Handtasche stellte die 82jährige den Verlust der Geldbörse mit Inhalt fest. Die Frau beschrieb die beiden Personen wie folgt: Ca 30 Jahre alt, dunkle Bekleidung, die Frau sprach mit Akzent. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei