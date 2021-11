Veröffentlicht am 4. November 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Der Bio-Garten der Frauen: Wohlfühl-Pflanzen für Seele und Körper – Crashkurs gibt Einblick

Am Samstag, den 13. November 2021, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen in der Zeit von 14 bis 17 Uhr einen Crashkurs zum Thema „Wohlfühlpflanzen für Seele und Körper“ an.

Darum geht es: Frauen gärtnern anders als Männer. Sie nutzen gerne ihre Intuition, haben andere Bedürfnisse, wenn es um Pflanzenauswahl und Gestaltung geht und brauchen spezifische Kräuter für ihre Gesunderhaltung. Der dreistündige Kurs richtet sich an alle Frauen, die mehr über darüber wissen möchten, wie sie die Geschenke der Natur rund ums Jahr nutzen können. Neben Tipps zum Anbau und zur Verarbeitung von Pflanzen wird es auch kleine Geschichten für die Seele und schnell umzusetzende Wohlfühl-Rezepte geben. Natürlich gibt es auch genug Raum für Fragen und Gespräche.

Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen (3G). Die Teilnahme kostet 20 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen: Geschäftsstelle der KVHS Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.