Veröffentlicht am 3. November 2021 von wwa

LANDKREIS NEUWIED – CORONA – Der Landkreis Neuwied verzeichnet 45 neue Corona-Infektionen

45 Corona-Neuinfektionen registriert der Landkreis Neuwied und bleibt bei der Inzidenz hauchdünn unter der 100er-Grenze (99,4). Die Hospitalisierung steigt auf 2,8, die Intensivbettenbelegung leicht auf 4,83 Prozent.

Zur Diskussion um eine mögliche Wiedereröffnung der Impfzentren stellt Landrat Achim Hallerbach klar, dass das im Kreis Neuwied nicht so einfach möglich ist. Er selbst hat in seinen Gesprächen angesichts der zu erwartenden Fallsteigerungen in Herbst und Winter immer wieder dafür plädiert, die IZ vorsorglich bis Jahresende geöffnet zu lassen. Das Land hat jedoch anders entschieden. Weil Oberhonnefeld auch nicht zu den IZ gehörte, die auf Standbye geschaltet werden, ist die Infrastruktur zwischenzeitlich abgebaut und die Halle vom Eigentümer anderweitig vermietet worden.

Grundsätzlich sieht Landrat Achim Hallerbach den Zweck der IZ – eine gerechte Verteilung des anfangs knappen Impfstoffes zu gewährleisten – aber auch als erfüllt an. Er ist zuversichtlich, dass die niedergelassenen Ärzte, die selbst immer gefordert hatten, die Impfkampagne zu übernehmen, dieser Aufgabe auch gewachsen sind, zumal jetzt genug Impfstoff für jeden Interessenten vorhanden ist. Zeitaufwendige Diskussionen über die Frage, wer geimpft wird, sind also nicht mehr notwendig. Hallerbach begrüßt außerdem die Ankündigung des Landes, die Zahl der Impfbusse zu verdoppeln.