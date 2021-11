Veröffentlicht am 3. November 2021 von wwa

LANDKREIS ALTENKIRCHEN – CORONA – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus von Mittwoch, 3. November 2021, Stand: 15 Uhr – Corona-Pandemie: Für den Kreis Altenkirchen gilt weiter Warnstufe 1 – Aktuell 239 Positiv-Fälle im Kreis

Die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen am Mittwoch: Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn 6077 Menschen aus dem Kreis Altenkirchen mit dem Corona-Virus infiziert. Gegenüber Dienstag dieser Woche sind das 15 mehr. Als geheilt gelten 5732 Menschen. Kreisweit sind aktuell 239 Personen positiv getestet. Dabei ist das Infektionsgeschehen weiterhin breit gestreut. In stationärer Behandlung befinden sich elf an Corona erkrankte Frauen und Männer aus dem Kreis Altenkirchen.

Die vom Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz ermittelten Leitindikatoren sehen den Landkreis Altenkirchen weiterhin in Warnstufe 1: Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 58,9. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 2,8, der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten liegt nun bei 4,83.

Die aktuellste Schätzung des Robert Koch-Instituts für die Sieben-Tages-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz wird mit Stand vom 3. November mit 0,91 angegeben, die Angabe für den Bund liegt bei 0,95. Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen pro Infektiösem durchschnittlich angesteckt werden. Ein Wert von 1 zeigt an, dass – im Durchschnitt – jede betroffene Person eine weitere ansteckt.

Nach Angaben der Landesimpfdokumentation liegt die Quote der vollständig Geimpften im Kreis Altenkirchen mit Datum vom 1. November bei 73,42 Prozent, landesweit liegt dieser Wert bei 74,39 Prozent. Die Impfdokumentation legt dabei nicht die Gesamtbevölkerung zugrunde, sondern nur diejenigen Personen, die mindestens 12 Jahre alt sind und somit Anspruch auf eine Impfung haben.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

7-Tage-Inzidenz: 58,9

7-Tage-Hospitalisierung: 2,8

Anteil Intensivbetten: 4,83

Warnstufe: 1

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 6.077

Veränderung zum 2. Nov.: +15

Aktuell Infizierte: 239

Geheilte: 5.732

Verstorbene: 106

in stationärer Behandlung: 11

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.746

Betzdorf-Gebhardshain: 1.317

Daaden-Herdorf: 658

Hamm: 679

Kirchen: 939

Wissen: 738

Unterschiedliche Meldezeitpunkte führen zeitweise zu abweichenden Angaben bei Bund bzw. RKI, Land und Kreis.

Der Impfbus des Landes im Kreis Altenkirchen (Planungsstand: 3. November):

● Sonntag, 7. November, 10 bis 18 Uhr:

Mittelaltermarkt in Wissen, Rathausstraße 32, 57537 Wissen

● Mittwoch, 17. November, 10 bis 18 Uhr:

Edeka-Markt Horhausen, Landblum 1, 56593 Horhausen

● Dienstag, 30. November, 8 bis 16 Uhr:

Stadthalle Betzdorf, Hellerstraße 30, 57518 Betzdorf

Alle Standorte des Impfbusses des Landes werden wochenaktuell online veröffentlicht: https://corona.rlp.de/de/impfbus/