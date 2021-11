Veröffentlicht am 3. November 2021 von wwa

WISSEN – „Mozartstrasse“ auf ein Neues.

Am Dienstagmorgen musste die Wissener Feuerwehr wieder an der Brandstelle auf dem Altbel antreten. Eine Nachbarin hatte starke Rauchentwicklung in dem Trümmerhaufen bemerkt und umgehend die Rettungskräfte alarmiert. Mit Strahlrohren und später Schaum versuchte man auch die letzten Glutnester zu eliminieren. Glimmende Holzbalken zogen die Feuerwehrleute mit einem Seil auseinander. Von Glück können die Anlieger sprechen. In der Brandnacht konnten die Rettungskräfte verhindern, dass die unmittelbar rechts und links angrenzenden Wohnhäuser keinen Schaden genommen haben. Anzumerken bleibt noch, dass die aus dem Unglückshaus stammende Katze wieder aufgetaucht ist. Sie hat die Nacht offenbar im Freien verbracht und wird zur Zeit liebevoll von Nachbarn betreut. (bt) Fotos: Bernhard Theis