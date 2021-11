Veröffentlicht am 2. November 2021 von wwa

WISSEN – Frühere Lehrerin Rosemarie Goeke aus Köttingen gestorben

Sie hat einige Schülerjahrgänge im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe auf das Leben vorbereitet und sich großen Respekt und auch Zuneigung erworben: Rosemarie Goeke. Jetzt hat die beliebte frühere Lehrerin die Welt verlassen. Geboren am 8. September 1927 zog sie mit ihrem Vater, einem Ingenieur im heimischen Walzwerk, nach Wissen in die Dörnerstraße. Ihr erste Lehrerstelle trat Frau Goeke in Herdorf an. Im Herbst 1962 wurde sie auf die Köttingerhöhe versetzt und bezog eine Dienstwohnung im Schulgebäude.

Zunächst betreute sie die Klasse 1 (1. bis 4. Schuljahr). Nach dem Tod von Oberlehrer Josef Ellerich wurde Rosemarie Goeke am 1. Dezember 1966 als Alleinstehende Lehrerin mit der Schulverwaltung beauftragt. Die Klasse 2 (5. bis 9. Schuljahr) besuchte seit diesem Datum die Mittelpunktschule in Wissen. Somit war die Schule Köttingerhöhe seit Ende 1966 eine einklassige Grundschule, hielt die Lehrerin in der beispielhaften Schulchronik fest. Zum 1. August 1971 wurde die Schule dann ganz aufgelöst, hielt sie am Ende fest. Gezeichnet: Goeke (Schulleiterin).

Bis etwa 1990 war sie noch in Wissen tätig. Nach der Pensionierung ging es zunächst in ein Fachwerkhaus nach Altenbrendebach. Einige Jahre später erwarb sie zusammen mit ihrer Schwester Elisabeth Vandenberge ein historisches Gebäude unweit des Hachenburger Marktplatzes. 2005 errichteten die beiden Schwestern, inzwischen „Bürgerinnen des Jahres 2000 der Stadt Hachenburg“ die „Stiftung Beust`sches Haus“. Sie hatten das denkmalgeschützte Gebäude mit viel Herzblut restauriert und damit der Nachwelt erhalten. Rosemarie Goeke hielt stets Verbindung mit der alten Heimat und ließ sich gerne über sämtliche Geschehnisse berichten.

Ihr größtes Interesse galt den ehemaligen Schülerinnen und Schülern. Nannte man einen Namen, wusste sie in aller Regel sofort, wie es damals um die betreffende Person gestellt war. Besonders engen Kontakt hielt sie mit der Familie Selbach. Die Teilnahme an Klassentreffen war ihr eine besondere Freude. Gestorben ist Rosemarie Goeke am 24. September 2021, nur zwei Tage nach dem Tod ihrer Schwester Elisabeth. Auf der Köttingerhöhe wird man ihr ein bleibendes Gedenken widmen. (bt) Fotos: Bernhard Theis