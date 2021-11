Veröffentlicht am 2. November 2021 von wwa

WISSEN – Erstes Spiel der gemischten D-Jugend des SSV 95 Wissen

Mit viel Bammel und weichen Knien starteten Spielerinnen, Spieler und das Trainergespann um Nils Demmer und Birgit Gräber am vergangenen Sonntag in ihr allererstes gemeinsames Spiel. Beim Gegner aus Römerwall konnte man schon beim Warmmachen erkennen, dass diese Truppe nicht zum ersten Mal auf dem Feld stand.

So kam es dann auch, dass der Express aus Römerwall die Jungs und Mädels aus Wissen regelrecht zu überrollen drohte. Aber Wissen wehrte sich nach besten Kräften mit einem tollen Torwart als Rückhalt, der viele freie Bälle entschärfen konnte. Trotzdem musste man bis zur Halbzeit einen verdienten Torestand von 0:16 für Römerwall auf der Tafel ablesen.

Nun hatte aber auch das Trainergespann endlich taktische und spielerische Aufgaben auch außerhalb des Trainings an der Hand, um die Kinder besser auf Situationen und Bewegungsabläufe hinzuweisen. Weiterhin hatten auch die Trainer von Römerwall und die Schiedsrichter das nötige Feingefühl die weitere Partie so ablaufen zu lassen, dass am Ende alle zufrieden und mit Stolz den Platz verlassen konnten.

So wurde die zweite Halbzeit für sich gesehen mit nur noch 4:7 verloren. Wenn das mal kein Erfolg war und so manchem ein Lächeln auf das Gesicht zauberte. So macht Handball Spaß und so darf man am Ende des Tages allen Beteiligten und Helfern einfach nur gratulieren. (chn) Foto: SSV95