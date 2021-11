Veröffentlicht am 1. November 2021 von wwa

WISSEN – Wohnhausbrand in Wissen – nur noch ein Haufen Schutt

Der Wohnhausbrand in der Wissener Mozartstrasse hielt die mehr als einhundert Feuerwehrleute die ganze Nacht auf Trapp. Immer wieder flackerten Glutnester auf und mussten mit kräftigen Wasserstößen aus den zahlreichen Strahlrohren bekämpft werden. In den frühen Morgenstunden von Allerheiligen sah man dann das Licht am Ende des Tunnels. Es rückte ein Bagger an, der die noch stehenden Teile des zerstörten Hauses herunterzog. Übrig blieb ein Trümmerhaufen, dem nicht mehr anzusehen war, dass hier vor wenigen Stunden noch ein schmuckes Gebäude gestanden hat. Für die Feuerwehrleute begann jetzt die undankbare Aufgabe des Reinigens ihrer Ausrüstung. Auch mussten die vielen Hundert Meter Schlauchleitung im Feuerwehrhaus gesäubert werden. Die Schadenssumme beläuft sich auf circa eine halbe Million Euro. Dazu kommen noch die Kosten für den außergewöhnlich umfangreichen Einsatz unter der Leitung von Wehrführer David Musall. In Erinnerung bleiben dürfte auch, dass sich die Nachbarn als sehr hilfreich erwiesen haben und die Wehrleute nach besten Kräften bei ihrer schweren Arbeit unterstützt haben. Eine Anliegerin dazu: „Hier ist über viele Stunden beispielhaftes geleistet worden!“ (bt) Fotos: Bernhard Theis