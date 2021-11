Veröffentlicht am 1. November 2021 von wwa

WISSEN – Nächtlicher Wohnhausbrand in der Mozartstraße in Wissen

In der Nacht zum Montag, 01. November 2021, hieß es für die Wissener Feuerwehr: Vollbrand eines Wohnhauses in der Mozartstraße im Gebiet Altbel auf dem Alserberg. Feuer gefangen hatte ein Gebäude mit drei Wohneinheiten am Ende einer Sackgasse, was die Löscharbeiten besonders schwierig machte. Da schnell feststand, hier müssen mehr Kräfte hin, alarmierte man umgehend die Wehren Schönstein, Katzwinkel, Steinebach und Morsbach nach. Aus dem Gebäude schlugen trotz vieler Strahlrohre über einen längeren Zeitraum immer wieder Flammen. Wasser musste nach dem Leerfahren der Tankwagen über lange Schlauchleitungen aus einem leistungsfähigen Hydranten an der Realschule herbeigeschafft werden. Die Bewohner hatten das Haus noch rechtzeitig verlassen können, eine Person erlitt jedoch eine leichte Rauchgasvergiftung. Im Raum steht der Verdacht auf Brandstiftung. Im Einsatz waren gut 110 Feuerwehrkräfte, zehn DRK-Helferinnen und Helfer sowie die Polizei. Nachbarn stellten den erschöpften Feuerwehrleuten eine Garage zum Ausruhen im Dauerregen zur Verfügung. Weiteres im Moment nicht bekannt, es wird nachberichtet. (bt) Fotos: Bernhard Theis