1. November 2021

BETZDORF – Zeugenaufruf nach Kennzeichendiebstahl in Betzdorf

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 29. auf 30. Oktober 2021, wurden in der Ortslage Betzdorf, in der Burgstraße und Hellseifen, zwei Kennzeichen entwendet. Wer Angaben zu den Kennzeichendiebstählen machen kann, möchte sich bitte bei der Polizeiinspektion Betzdorf unter der: 02741-9260 melden. Quelle: Polizei