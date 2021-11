Veröffentlicht am 1. November 2021 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Hachenburg

Samstagvormittag, 30. Oktober 2021, kam es in der Zeit zwischen 11:00 bis 11:15 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Hachenburg, in der Adolf-Münch-Weg/ Saynstraße. Ein Ford Fiesta war dort ordnungsgemäß geparkt. Als die Fahrerin wenig später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Delle in der Beifahrertür fest. Vermutlich hatte der Verursacher beim Ein- oder Aussteigen die eigene Tür gegen die Beifahrertür geschlagen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Hachenburg entgegen (Tel.: 02662-95580 oder E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei