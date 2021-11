Veröffentlicht am 1. November 2021 von wwa

NEUWIED – Martin Diedenhoven ist neuer Fraktionschef der SPD in Landkreis Neuwied

Nach einem Superwahljahr 2021 für die Genossen, stand nun die Kreiskonferenz und Wahl des neuen Fraktionsvorsitzenden an. Nach 21 Jahren Vorsitz wollte Urgestein Fredi Winter sein Amt in jüngere Hände angeben und sich um sein neues Amt dem Vorstand von 60+ in Mainz zu widmen. Das jedenfalls berichtet er in seiner Begrüßungsrede, in der er auf den guten Stand der Partei in diesen Tagen hinwies, Die Sozialdemokraten haben die Landtagwahlen gewonnen, mit diesem Erfolg konnte auch Lana Horstmann in den Landtag einziehen. Mit dem errungenen Bundestagsmandat von Martin Diedenhoven sind zwei Juso aus dem Kreis in Führungspositionen. Zwei weitere wurden dann noch im Laufe der Kreiskonferenz gewählt. Mit Jannik Helmut Schmitz aus Heimbach-Weis als Schriftführer und Florian Kluwik aus Rheinbrohl als Geschäftsführer hat sich das Vorstandsteam stark verjüngt.- Im Vorstand geblieben sind Birgit Haas aus Straßenhaus, Petra Jonas aus Feldkirchen und Michael Mahlert aus Rheinbrohl sowie der Schatzmeister Klaus Winter, der noch ein letztes Mal antreten wollte. Der Generationswechsel scheint nach der zweieinhalbstündigen Wahl gelungen. 58 Delegierte, die im Auftrag der 2.500 SPD-Mitglieder in den Ortsgruppen gekommen waren, stimmten noch in geheimer Wahl über die 16 Beisitzer ab, bevor man die Location in Block wieder verlassen konnte, um sich wieder auf den Heimweg zu machen. Während Lana Horstmann noch zu einem Anschlusstermin musste, hatte der frisch gewählte Vorsitzende noch viel aus dem politischen Berlin in diesen Tagen zu erzählen. (mabe) Fotos: Marlies Becker