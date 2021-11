Veröffentlicht am 1. November 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kulturfahrt: Gasometer Oberhausen und Musical „Starlight Express“

Die Kreisjugendämter der Kreisverwaltungen Altenkirchen und des Westerwaldkreises bieten ein ganz besonderes Event für Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren an: Am Freitag, dem 26. November, geht es per Bus um 14 Uhr los nach Oberhausen. Dort steht zunächst die Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ im Gasometer auf dem Programm. In der Ausstellung werden einzigartige großformatige Fotografien und überwältigende Filmausschnitte gezeigt. Highlight der Ausstellung ist die Erdskulptur im Innenraum des Gasometers. Im Anschluss geht es zum Musical-Klassiker „Starlight Express“ nach Bochum. Die Teilnahme kostet 39 Euro.

Weitere Informationen und Anmeldung: Kreisverwaltung des Westerwaldkreises, Jugendarbeit, Tamara Bürck, Tel.: 02602-124317, E-Mail: tamara.buerck@westerwaldkreis.de