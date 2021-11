Veröffentlicht am 1. November 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Online-Angebot „Zuckerfreies Backen“ am 20. November

Zu Beginn der Weihnachtszeit, am Samstag, 20. November 2021, veranstaltet das Haus Felsenkeller eine besondere Onlineveranstaltung zum Thema „Süße & zuckerfreie Weihnachten.“

Der Referent Oliver Günzler ist staatlich geprüfter Heilpraktiker und hat eine eigene Praxis in Altenkirchen. Er verfügt über langjährige Praxiserfahrung und bietet viele Vorträge und Workshops zur Suchtentwöhnung und somit individuelle und kompetente Lösungen für KundInnen und Unternehmen an. An diesem vorweihnachtlichen Nachmittag wird Günzler Tipps geben, das im Zusammenhang mit Zucker und Ernährung stehen und dabei helfen können, ganz einfach einen bewussten und gesunden Lebensweg einzuschlagen. Denn gerade in der Weihnachtszeit ist die Verlockung besonders groß und der Verzicht auf Zucker fällt zunehmend schwer.

In diesem lebendigen Vortrag geht es vor allem darum, Alternativen zu Zucker aufzuzeigen, um nicht gänzlich auf etwas Süßes verzichten zu müssen. Die Veranstaltung findet am Samstag, 20. November, von 17 bis 18:30 Uhr online statt und kostet 15 Euro. Bis Weihnachten wird der Online-Kurs zur Verfügung stehen und den Teilnehmenden die Möglichkeit Rezepte und Erfahrungen auszutauschen. In dem Preis enthalten ist ein Rezeptbuch, welches man sich ganz bequem herunterladen kann. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de