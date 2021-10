Veröffentlicht am 31. Oktober 2021 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Bundesweite Aktionstage von IG BCE und IG Metall: Starke Stimme der Beschäftigten in der Transformation

„Chemie und Automobilindustrie sind zwei Branchen, in denen die Transformation der Arbeitswelt besonders deutlich sichtbar wird“, sagte Transformationsminister Alexander Schweitzer im Rahmen der bundesweiten Aktionstage von IG BCE und IG Metall. „Transformation kann nur mit den Beschäftigten gelingen, deshalb spielt für mich hier eine starke Mitbestimmung auch eine herausragende Rolle. Unser gemeinsames Ziel ist es, den Wandel so zu gestalten, dass niemand zurückbleibt und alle die vielfältigen Chancen nutzen können, die die Transformation uns bietet“, betonte Schweitzer.

In Ludwigshafen auf dem Aktionstag „Transformation“ der IG BCE sprach der Minister die Bedeutung des lebenslangen Lernens für die Fachkräftesicherung an: „Gerade in der Chemieindustrie arbeiten viele qualifizierte Fachkräfte. Insbesondere bei Labortätigkeiten und in der Forschung werden sie zunehmend von digitalen Programmen und künstlicher Intelligenz unterstützt.“ Um diese zukunftssicheren Arbeitsplätze vor Ort in den Regionen zu erhalten und ausbauen, fördere die Landesregierung die Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung; zum Beispiel mit den bewährten Förderansätzen zur beruflichen Weiterbildung.

Der Aktionstag „Fairwandel“ der IG Metall in Kaiserslautern war für die Beschäftigten des Opel-Konzerns die Möglichkeit mit starker Stimme den Zusammenhalt aller Opelanerinnen und Opelaner zu bekräftigten. „Das Vorgehen von Opels Mutterkonzern Stellantis ist nicht akzeptabel“, stellte der Arbeitsminister Schweitzer klar. „Die Ausgliederungspläne an der Beschäftigtenvertretung vorbei bekannt zu machen, ist ein herber Schlag für den vertrauensvollen Dialog zwischen den Sozialpartnern, der den Standort Deutschland eigentlich auszeichnet. Als Landesregierung stärken wir den Beschäftigten den Rücken und pochen darauf, dass mit Stellantis getroffene Vereinbarungen sowie Tarifverträge und geltendes Mitbestimmungsrecht eingehalten werden.“

Auf den Kundgebungen der IG BCE und der IG Metall bekräftigte Minister Schweitzer die Position der Landesregierung: „In Rheinland-Pfalz gestalten wir die Transformation gemeinsam. Zusammen mit unseren Arbeitsmarktpartnern vereinbaren wir zentrale Maßnahmen für die Beschäftigten und Betriebe im Land und positionieren uns gemeinsam gegenüber dem Bund.“ Der Transformationsrat werde deshalb auch in Zukunft das zentrale Gremium sein, wenn es darum geht, Rheinland-Pfalz zum Gewinner der Transformation zu machen.

Schweitzer verwies darauf, dass die Transformation sich von Region zu Region unterschiedlich gestalte und man die unterschiedlichen Ausgangslagen und Rahmenbedingungen immer mitdenken müsse. „Mit der Transformationsagentur werden wir ab 2022 daher nicht nur durch Information und Dialog die abstrakten Veränderungen im Arbeitsalltag der Beschäftigten und Unternehmen sichtbar und greifbar machen. Wir wollen, dass Beschäftigte den Wandel ihrer Arbeitswelt selbstbestimmt gestalten können. Die vielfältigen Unterstützungsangebote für Beschäftigte und Unternehmen zur Bewältigung des Strukturwandels in der Arbeitswelt werden wir daher in der Transformationsagentur bündeln.“