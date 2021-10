Veröffentlicht am 31. Oktober 2021 von wwa

KOBLENZ – Digitale Transformationsprozesse bewältigen: Eröffnung des DigiMit²-Kompetenzzentrums an der Hochschule Koblenz am 12. November

Gemeinsam mit den Projektpartnern der Wirtschaftsförderung am Mittelrhein, der IHK Akademie Koblenz und des Interdisziplinären Instituts für Digitalisierung eröffnet die Hochschule Koblenz das “Kompetenzzentrum digitale Technologien Mittelstand in der Region Mittelrhein-Westerwald“, kurz DigiMit². Hierbei handelt es sich um ein branchen- und technologieübergreifendes Kompetenzzentrum, das vorwettbewerbliche und kostenfreie Unterstützung bei der Bewältigung des digitalen Transformationsprozesses für kleine und mittlere Unternehmen im nördlichen Rheinland-Pfalz leistet. Die Eröffnungsfeier findet am Freitag, 12. November 2021, von 14 bis 16 Uhr am RheinMoselCampus Koblenz in der Konrad-Zuse-Straße 1 im Oberlichtsaal statt. Eine vorherige Anmeldung zu dieser hybriden Veranstaltung ist erforderlich.

Als zentrale Anlaufstelle der Region Mittelrhein-Westerwald bildet das Kompetenzzentrum einen Netzwerkknoten für eine branchenübergreifende Abstimmung der Angebote für Unternehmen – egal, ob sich diese im Umgang mit digitalen Technologien als Neulinge oder bereits als Pioniere verstehen. Dank zahlreicher Partner und deren Expertise greift das DigiMit² auf eine Vielzahl an individuellen Kompetenzen zurück, die für die regionalen Unternehmen ein unverbindliches und kostenfreies Angebot darstellen. Durch den praxisnahen Transfer aus der Wissenschaft, der Forschung und von den Anbietern digitaler Produkte und Dienste werden digitale Technologien erleb- und (be-)greifbar.

Unterstützt wird das Projekt in den nächsten zwei Jahren vom rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium. Die Eröffnungsfeier bietet neben dem Grußwort der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt einen Einblick in die Leistungsbereiche des DigiMit2 sowie interessante Vorträge zu digitalen Technologien. Unter anderem berichtet Thomas Nieraad, Geschäftsführer der Rastal Gmbh, über den Partnering-Ansatz bei der Entstehung und Entwicklung des Smartglass und zeigt Möglichkeiten zur Übertragbarkeit des Ansatzes auf andere Industrien auf. Ein geselliger Ausklang mit Zeit für die Besichtigung von Demonstratoren – unter anderem der Rapid-Prototyping- und Virtual-Reality-Technologie – und für den Ausbau persönlicher Netzwerke beschließt die Feier.

Aufgrund der aktuellen Situation ist die Teilnehmerzahl leider begrenzt. Die Hochschule Koblenz bittet daher um Anmeldung unter www.digimit2.de/veranstaltungen. Dort sind auch die für die Veranstaltung geltenden Corona-Bestimmungen einsehbar. Interessierte können auch virtuell an der Veranstaltung teilnehmen und erhalten die Zugangsdaten mit der Anmeldung. Für Rückfragen steht das Team per eMail an digimit2@hs-koblenz.de gerne zur Verfügung.