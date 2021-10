Veröffentlicht am 30. Oktober 2021 von wwa

BENDORF – Illegales Kraftfahrzeugrennen auf der B 42 endet mit Unfall

Freitagabend, 29. Oktober 2021, um 23:39 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 42 zwischen Bendorf und Engers in Fahrtrichtung Neuwied. Bei der Unfallaufnahme wurde durch Zeugen bekannt, dass es vor dem Unfall zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen zwischen einem schwarzen Audi A6 und einem schwarzen VW Golf neueres Modell kam. In Folge der sehr hohen Geschwindigkeit verlor dann der 22jährige Fahrer des Audi die Kontrolle über seinen PKW und verunfallte. Der schwarze VW Golf flüchtete weiter in Richtung Neuwied. Durch die Kollision mit einer Mauer wurde der junge Audi-Fahrer leicht verletzt und vom DRK versorgt. Er wies zudem eine Atemalkoholkonzentration von 0,46 Promille auf. Ihm wurde folglich eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Die B 42 war in Fahrtrichtung Neuwied für eine Stunde gesperrt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit, als Totalschaden eingestuft und wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Zeugen, die zu dem flüchtigen schwarzen VW Golf Angaben machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Bendorf unter 02622 – 94020 zu melden. Quelle: Polizei