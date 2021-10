Veröffentlicht am 29. Oktober 2021 von wwa

DIERDORF – Feuerwehr Dierdorf wurde zu einem Küchenbrand gerufen

Freitagabend, dem 29. Oktober 2021, wurde die Feuerwehr Dierdorf gegen 18.15 Uhr zu einem Küchenbrand in die Königsberger Straße in Dierdorf gerufen. Dort war auf einem Herd offensichtlich Essen in Brand geraten. Der Wohnungseigentümer konnte mit Unterstützung das Feuer mit einem Feuerlöscher selbst ablöschen.

Die Feuerwehr Dierdorf, die mit 18 Kräften im Einsatz war, brauchte keine Löscharbeiten mehr vornehmen. Sie lüftete die stark verrauchte Wohnung mittels Hochdrucklüfter. Die Kontrolle ergab, dass keine Glutnester mehr gefunden werden konnten.

Der Mieter der Wohnung und zwei Helfer erlitten bei ihrem Löscheinsatz eine leichte Rauchgasvergiftung. Der Rettungsdienst, der aus Höhr-Grenzhausen kommen musste, da alle anderen Kräfte im Einsatz waren, untersuchte die Personen. Eine Einlieferung ins Krankenhaus war nicht erforderlich.

Die Polizei Straßenhaus war vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Wohnung war so stark verraucht, dass der Mieter die Nacht nicht im Haus verbringen kann. Er kam in der Nachbarschaft unter. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Foto: Feuerwehr VG Dierdorf