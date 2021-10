Veröffentlicht am 29. Oktober 2021 von wwa

LANDKREIS ALTENKIRCHEN – CORONA – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus von Freitag, 29. Oktober 2021, Stand: 15 Uhr – Corona-Pandemie: Für den Kreis Altenkirchen gilt weiter Warnstufe 1 – Aktuell 260 Positiv-Fälle im Kreis

Die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen am Freitag: Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn 6.044 Menschen aus dem Kreis Altenkirchen mit dem Corona-Virus infiziert. Gegenüber Mittwoch dieser Woche sind das 52 mehr. Als geheilt gelten 5.678 Menschen. Kreisweit sind aktuell 260 Personen positiv getestet. Dabei ist das Infektionsgeschehen weiterhin breit gestreut und kleinteilig. In stationärer Behandlung befinden sich zehn an Corona erkrankte Frauen und Männer aus dem Kreis Altenkirchen.

Die vom Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz ermittelten Leitindikatoren sehen den Landkreis Altenkirchen weiterhin in Warnstufe 1: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 110,8, die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz auf 3,2. Der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten liegt nun bei 4,58.

7-Tage-Inzidenz: 110,8

7-Tage-Hospitalisierung: 3,2

Anteil Intensivbetten: 4,58

Warnstufe: 1

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 6.044

Veränderung zum 27. Oktober: +52

Aktuell Infizierte: 260

Geheilte: 5.678

Verstorbene: 106

in stationärer Behandlung: 10

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.737/+12

Betzdorf-Gebhardshain: 1.311/+10

Daaden-Herdorf: 654/+7

Hamm: 676/+7

Kirchen: 933/+9

Wissen: 733/+7

Unterschiedliche Meldezeitpunkte führen zeitweise zu abweichenden Angaben bei Bund bzw. RKI, Land und Kreis.

Der Impfbus des Landes in der Region:

● Samstag, 30. Oktober, 14 bis 20 Uhr, Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen, Wiedhalle, In der Au, 57638 Neitersen

● Sonntag, 7. November, 10 bis 18 Uhr: Mittelaltermarkt in Wissen, Rathausstraße 32, 57537 Wissen

Alle Standorte des Impfbusses des Landes werden wochenaktuell online veröffentlicht: https://corona.rlp.de/de/impfbus/

● Informationen zu den Corona-Warnstufen

Neben der Sieben-Tage-Inzidenz werden in Rheinland-Pfalz seit September auch die Hospitalisierungsinzidenz und die Intensivbettenauslastung in drei Warnstufen als Maßstäbe für Schutzmaßnahmen berücksichtigt.

Der Leitindikator „Sieben-Tage-Inzidenz“ richtet sich für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt nach der Zahl der Neuinfizierten im Verhältnis zur Bevölkerung je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen.

Der Leitindikator „Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Wert“ bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungsfälle mit Covid-19-Erkrankung je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Durchschnitt der letzten sieben Tage bezogen auf ein Versorgungsgebiet gemäß Krankenhausplan des Landes Rheinland-Pfalz. Für den Kreis Altenkirchen ist dies das Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald. Ein Hospitalisierungsfall ist jede Person, die sich in Bezug auf die Covid-19-Erkrankung in einem Krankenhaus in stationärer Behandlung befindet.

Der Leitindikator „Anteil Intensivbetten“ bestimmt sich nach dem prozentualen Anteil der mit Covid-19-Erkrankten belegten Intensivbetten an der Intensivbettenkapazität innerhalb des Landes.

Die aktuellen Werte dieser drei Leitindikatoren werden auf der Internetseite des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz (lua.rlp.de) veröffentlicht. Erreichen für das Gebiet eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden Werktagen jeweils zwei der drei Leitindikatoren mindestens den in dieser Verordnung festgelegten Wertebereich, so wird der Landkreis oder die kreisfreie Stadt den Zeitpunkt, ab dem die jeweilige Warnstufe in seinem oder ihrem Gebiet gilt, kommunizieren.